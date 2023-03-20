Важное 20 марта 2023, 13:21 Андрей Воробьев поручил усилить контроль за подтоплениями на юго‑востоке Подмосковья

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Юго-восток Подмосковья традиционно нуждается в усиленном контроле за подтоплениями, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В первую очередь, по его словам, это касается Луховиц.

«На прошлой неделе полпред Центрального федерального округа (Игорь Щеголев — прим. ред.) проводил селектор, связанный с подтоплениями. У нас традиционно это юго-восток. Прежде всего Луховицы», — сказал губернатор на заседании областного правительства.

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Андрей Воробьев поручил Роману Каратаеву — руководителю Главного управления региональной безопасности Подмосковья — усилить контроль за этими территориями.

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«Здесь, Роман Александрович, я прошу внимания вверенных вам служб, а также глав территорий», — заключил губернатор.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин добавил, что вопросы, связанные с подтоплениями, по-прежнему остаются в приоритете с наступлением весны.

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