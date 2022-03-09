Не допустить подтоплений. Подготовка к весенним паводкам началась в Можайске

Подмосковье заранее стало готовиться к весенним паводкам. Этот вопрос взяли под контроль во всех округах. Губернатор Андрей Воробьев проверил гидроузел в Можайске — в 2020 году одна река здесь вышла из берегов и отрезала несколько населенных пунктов от цивилизации.

Два года назад — 14 июля — обильный дождь привел к тому, что уровень воды в реке Протве значительно вырос. И в результате разрушилось покрытие ближайшей дороги, размыло обочины, а это ограничило доступ к трем населенным пунктам и четырем крупным дачным партнерствам Можайска.

Чтобы этого в Подмосковье не повторилось, контроль усилили. МЧС регулярно мониторит ситуацию. Сотрудники уже выявили потенциально опасные водоемы и определили маршруты для оперативных мер.

Слышим, что подтопления тревожат. Особенно наши небольшие населенные пункты: деревни, поселки. Задача — справляться своевременно с этой задачей Андрей Воробьев.

Начальник Главного управления МЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин сообщил, что с учетом многолетних значений в зону подтопления могут попасть 130 населенных пунктов 30 округов.

«Все предупредительные мероприятия выполнены, начиная от подготовки всех нормативных актов и заканчивая проверкой готовности муниципалитетов», — доложил он губернатору.

На сегодняшний день в МЧС Подмосковья подготовили около 20 тысяч человек, семи тысяч единиц техники, плавсредства и беспилотную авиацию.

Губернатор поблагодарил всех, кто участвует в работе, включая волонтеров и общественников.

«Для нас все дружины, волонтеры — это всегда люди, которые оказываются рядом в сложные периоды. Я вам благодарен», — подчеркнул Воробьев.

Ранее стало известно, как в МЧС Подмосковья подготовились к весеннему половодью заранее.