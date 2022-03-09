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    09 марта 2022, 18:21

    Не допустить подтоплений. Подготовка к весенним паводкам началась в Можайске

    Воробьев проверил готовность к весенним паводкам в Можайске

    Анастасия Аброськина, Дмитрий Степанищев

    Подмосковье заранее стало готовиться к весенним паводкам. Этот вопрос взяли под контроль во всех округах. Губернатор Андрей Воробьев проверил гидроузел в Можайске — в 2020 году одна река здесь вышла из берегов и отрезала несколько населенных пунктов от цивилизации.

    Не допустить подтоплений. Подготовка к весенним паводкам началась в Можайске | Изображение 1

    Два года назад — 14 июля — обильный дождь привел к тому, что уровень воды в реке Протве значительно вырос. И в результате разрушилось покрытие ближайшей дороги, размыло обочины, а это ограничило доступ к трем населенным пунктам и четырем крупным дачным партнерствам Можайска.

    Чтобы этого в Подмосковье не повторилось, контроль усилили. МЧС регулярно мониторит ситуацию. Сотрудники уже выявили потенциально опасные водоемы и определили маршруты для оперативных мер.

    Не допустить подтоплений. Подготовка к весенним паводкам началась в Можайске | Изображение 2

    Слышим, что подтопления тревожат. Особенно наши небольшие населенные пункты: деревни, поселки. Задача — справляться своевременно с этой задачей

    Андрей Воробьев.

    Начальник Главного управления МЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин сообщил, что с учетом многолетних значений в зону подтопления могут попасть 130 населенных пунктов 30 округов.

    Не допустить подтоплений. Подготовка к весенним паводкам началась в Можайске | Изображение 3

    «Все предупредительные мероприятия выполнены, начиная от подготовки всех нормативных актов и заканчивая проверкой готовности муниципалитетов», — доложил он губернатору.

    На сегодняшний день в МЧС Подмосковья подготовили около 20 тысяч человек, семи тысяч единиц техники, плавсредства и беспилотную авиацию.

    Губернатор поблагодарил всех, кто участвует в работе, включая волонтеров и общественников.

    Не допустить подтоплений. Подготовка к весенним паводкам началась в Можайске | Изображение 4

    «Для нас все дружины, волонтеры — это всегда люди, которые оказываются рядом в сложные периоды. Я вам благодарен», — подчеркнул Воробьев.

    Ранее стало известно, как в МЧС Подмосковья подготовились к весеннему половодью заранее.