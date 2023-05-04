Подмосковье 04 мая 2023, 10:54 Система подсчета посетителей с помощью видеокамер заработала в парках Подмосковья министерство благоустройства

Читать 360tv в

Камеры системы «Безопасный регион» начали вести подсчет посетителей в парках Подмосковья. Они показали увеличение потока гостей в местах, где уже провели благоустройство.

Как рассказали в Минблагоустройства, система поможет понять, где следует продолжить облагораживание.

Реклама

«В нашей работе по благоустройству территорий очень важно получать обратную связь и знать, пользуются ли места, где уже проведена работа, популярностью у жителей. Внедрение системы подсчета посетителей уже показало значительный рост посещений в тех парках, где прошло благоустройство», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Всего в Подмосковье работают 184 парка культуры и отдыха. Систему подсчета посетителей ввели в 159 из них. Во всех местах ее внедрят до 1 декабря.

Камеры видеонаблюдения также помогают обеспечить безопасность в регионе. Они позволяют снизить число правонарушений и повысить раскрываемость преступлений по горячим следам, рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

«С ее помощью ведется работа по предотвращению терактов. Это хороший помощник на службе охраны общественного порядка, благодаря которому мы можем обеспечить нашим жителям более высокий уровень безопасности», — сказал он.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Лобне делают прорыв по благоустройству парков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».