Эксклюзив 29 декабря 2023, 12:33 Сироты в Подмосковье получили каждую третью квартиру по жилищному сертификату — Каклюгина Вице-губернатор Каклюгина: сироты в Подмосковье купили за сертификат 35% квартир

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Московская область первой в России ввела систему жилищных сертификатов для детей-сирот. В 2023 году более трети квартир выдали по такой системе. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина сообщила ведущей «360» Елене Кононовой, что программу масштабируют.

«По решению губернатора все дети-сироты, достигшие 18 лет, получают квартиру. Мы выдаем порядка 900 квартир ежегодно», — сказала она.

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С 2023 года, сообщила Ирина Каклюгина, процедуру получения жилья упростили. Раньше глава района, где жила сирота, объявлял аукцион. Готовые продать квартиру выходили на торги. Вице-губернатор объяснила, что это сужало выбор и затягивало процесс. Теперь подмосковным сиротам начали выдавать жилищные сертификаты. Московская область стала первым в стране регионом, апробировавшим такую систему.

«То есть ребенку выдается сертификат. Естественно, органы опеки это полностью сопровождают. И ребенок уже с этим сертификатом заходит на ЦИАН, „Домклик“, „Авито“ и любые другие сервисы, выбирает квартиру», — объяснила вице-губернатор.

Благодаря такому подходу, заявила Ирина Каклюгина, удалось ускорить процесс и снять многие ограничения. Например, при желании сироты могли купить жилье не только в своем округе, но и в других уголках Подмосковья.

«У нас порядка 35% квартир были куплены детям-сиротам через эти сертификаты. В следующем году будем масштабировать, и хотим полностью выйти на эту историю для того, чтобы возможность выбора была гораздо шире», — заявила она.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о высокой востребованности жилищных сертификатов среди детей-сирот. Он объявил, что до конца 2023 года 876 человек получат квартиры.