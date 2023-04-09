09 апреля 2023, 16:15
Срок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот продлили в Подмосковье до 30 июня
В Московской области продлили срок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот. Теперь документы можно получить до 30 июня.
Министра социального развития региона Людмилу Болатаеву пригласил в гости Иван Скопенко. Ему 18 лет, он студент педагогического колледжа, и в этом году юноша купил квартиру в Коломне по сертификату для детей-сирот.
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«Мы получили много положительных отзывов и по просьбам приемных родителей и детей. Продлеваем срок выдачи сертификатов в этом году до 30 июня», — сообщила Болатаева.
Теперь у детей есть выбор: получить квартиру либо жилищный сертификат на ее покупку. Преимущество сертификата в том, что сирота сам может выбрать жилье в любом городском округе Подмосковья и сразу оформить его в собственность.
Московская область является лидером по предоставлению жилья детям-сиротам.
Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею созданий нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.
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