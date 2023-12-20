Подмосковье 20 декабря 2023, 16:40 Почти 800 сирот получили квартиры в Подмосковье за год

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Совершеннолетние дети-сироты в Подмосковье получают квартиры или жилищные сертификаты. О реализации этой программы, а также трансформации центров занятости населения в эфире «360» рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Получая сертификат у детей появляется возможность самостоятельно выбрать квартиру. Жилье может быть любого метража и находиться в любом округе Московской области.

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«Мы полностью сопровождаем эту программу. Мы понимаем, что она новая, не всем понятны условия, правила. Мы полностью помогаем», — подчеркнула Болатаева.

С начала этого года ключи от новых квартир получили почти 800 сирот. При этом, около половины из них воспользовались жилищными сертификатами. Важно, что в течение 18 лет у ребят появляются свои накопления, которые они могут вложить и купить, например, уже не однокомнатную, а двухкомнатную квартиру.

Еще одна важная тема, которую затронула Людмила Болатаева — трансформация центров занятости населения. По словам министра, Подмосковье входит в топ-3 регионов России по самой низкой регистрируемой безработице.

«В начале года количество безработных составляло 20 тысяч человек. На сегодняшний день их восемь тысяч. У нас это один из самых низких показателей по стране», — отметила Болатаева.

На данный момент главный показатель эффективности работы центра — не просто постановка жителей на учет, а обязательный подбор работы в течение десяти первых дней после обращения.

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