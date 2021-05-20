Сиреневый фестиваль с мастер-классами и музыкантами пройдет в Солнечногорске 29 и 30 мая

В Подмосковье уже зацветает сирень, а значит, в усадьбе Шахматово пройдет традиционный весенний фестиваль, посвященный этому событию.

Усадьба относится к музею-заповеднику Менделеева и Блока в Солнечногорске. Фестиваль традиционно организуют в период цветения сирени, когда пейзаж особенно хорош. Он состоится 29 и 30 мая.

Гости услышат музыкальные номера, стихи поэтов Серебряного века и увидят концерт «Русская лирика XX века в музыке». Дети смогут поучаствовать в мастер-классах по живописи.

В усадьбе развернут целую литературную гостиную. Кроме того, все гости смогут покататься на лошадях и поиграть в крокет.

Всех посетителей угостят летними напитками и десертами. Для участия потребуется зарегистрироваться по телефону: +7 (965) 252-83-94.

Ранее мы рассказали о том, что вскоре, 22 и 23 мая, в Балашихе состоится грандиозный фестиваль «Небо: теория и практика». Гостям покажут вертолетный фристайл, номера на реактивных самолетах, зрелищные шоу, арт-зоны, экстремальный пилотаж и многое другое.