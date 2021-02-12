Вертолетный фристайл покажут гостям фестиваля «Небо» в Балашихе с 22 по 23 мая

Лучшие российские пилоты малой авиации выступят на фестивале «Небо: теория и практика» в Балашихе с 22 по 23 мая. Здесь покажут вертолетный фристайл, номера на реактивных самолетах и многое другое. В прошлом году событие отменили из-за пика пандемии.

Но на этот раз его проведут с еще большим размахом. Фестиваль состоится при поддержке Министерства культуры Подмосковья и администрации Балашихи.

Посетители увидят экстремальный пилотаж от чемпионов мира, гонки на вертолетах. Покажут выступление самой титулованной пилотессы Светланы Капаниной.

Организуют насыщенную образовательную программу. Об этом рассказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

„Небо“ — семейный фестиваль. Министерство поддержит его, а также продумаем здесь арт- и кинолокации Елена Харламова.

По ее словам, к таким площадкам всегда повышенный интерес. А для детей здесь подготовят расширенную программу.

«„Небо“ — фестиваль для влюбленных в небо! Здесь выступления лучших пилотажных групп малой авиации страны», — отметила Елена Харламова.

Гости фестиваля станут свидетелями чемпионата Подмосковья по вертолетному спорту. А впервые им покажут номера пилотажной группы на реактивных самолетах. Будет и вертолетный фристайл — танец настоящих вертолетов под музыку.

Впервые организуют полеты самолетов времен Первой мировой войны, восстановленных до нормативного состояния. Еще гости увидят выставку аэродромной техники.

Предусмотрят и подъемы на воздушных шарах, авиасимуляторы, 20 уникальных мастер-классов для детей старше трех лет.