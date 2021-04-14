Космос и искусство станут одними из акцентов фестиваля «НЕБО: теория и практика» в Балашихе

Кинотеатр под открытым небом, вертолетный фристайл, номера на реактивных самолетах и многое другое ждет гостей майского фестиваля «НЕБО: теория и практика» в Балашихе. А новыми акцентами в 2021 году здесь станут космос, образование и искусство.

Местом для фестиваля выбрали аэродром Черное, а проведут его 22 и 23 мая при поддержке Минкультуры Подмосковья.

Программа будет насыщенной: мастер-классы, зрелищные шоу, арт-зоны, экстремальный пилотаж и многое другое. Это отметил генеральный продюсер фестиваля Адриан Хмельницкий.

Фестиваль — это не только зрелищное шоу, но и образовательный формат, полезные занятия для детей, а в то же время открытый диалог об авиации. Главные акценты 2021 года — космос, образование, безопасность и искусство Адриан Хмельницкий.

На фестивале будет отдельная площадка, посвященная космосу и его освоению. В сотрудничестве с Минкультуры Подмосковья создадут новые зоны отдыха, среди которых открытый кинотеатр и арт-пространство.

«Гости на практике узнают, как пользоваться огнетушителем, не потеряться в лесу и оказать первую помощь, зачем в самолете кислородные маски или как оснащен спасательный вертолет», — объяснил Хмельницкий.

Кроме того, здесь выступят ведущие пилотажные группы малой авиации, покажут номера от именитых призеров чемпионатов России, Европы и мира.

Фестиваль будет работать с 11:00 до 21:00 по адресу: аэродром Черное, 12 километров от МКАД. Это 40 минут на электричке с Курского вокзала до станции Черное.

Цены: взрослый билет — 500 рублей за день, а детский — 300. Ближе к фестивалю стоимость будет повышаться. Подробности можно узнать на сайте myskymsk.ru.