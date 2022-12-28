Подмосковье 28 декабря 2022, 10:41 Фигура кролика из камней появилась в Бородинском лесу

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Сотрудники Бородинского филиала Мособллеса создали из камней фигуру кролика, символизирующего 2023 год. Об этом сообщили в Комлесхозе Подмосковья.

Старший участковый лесничий Федор Бовш рассказал, что идея создать что-то необычное из природного материала пришла ему и коллегам еще осенью. Было решено собрать из камней символ грядущего года.

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«Поздравляем всех с наступающим праздником. Пусть новый, 2023 год принесет процветание и благоприятные перемены», — сказал он.

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