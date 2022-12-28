28 декабря 2022, 10:41
Фигура кролика из камней появилась в Бородинском лесу
Сотрудники Бородинского филиала Мособллеса создали из камней фигуру кролика, символизирующего 2023 год. Об этом сообщили в Комлесхозе Подмосковья.
Старший участковый лесничий Федор Бовш рассказал, что идея создать что-то необычное из природного материала пришла ему и коллегам еще осенью. Было решено собрать из камней символ грядущего года.
Реклама
«Поздравляем всех с наступающим праздником. Пусть новый, 2023 год принесет процветание и благоприятные перемены», — сказал он.
Реклама
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье отправит фуры с подарками для детей из новых регионов России. Их получат 1200 детей.
Природа
Благоустройство
Реклама
Реклама