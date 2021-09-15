Шумозащитные панели начали устанавливать на улице Туполева в Жуковском

Установка шумозащитных экранов началась в Жуковском в рамках реконструкции улицы Туполева. Они защитят от звуков, доносящихся с дороги, находящиеся рядом дома. Акустические панели протянутся на 2,5 километра.

Расширение одной из центральных улиц города проводят по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги». Работы начались в 2018 году.

В Минтрансе Подмосковья добавили, что параллельно строят тоннель на площади Громова, создают надземные переходы, а проезжую часть расширят до четырех-шести полос.

Участок реконструкции длиной 2,7 километра проходит от транспортной развязки на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань.

Работы завершат к концу 2022 года. Проезд станет быстрее для 50 тысяч человек. На дороге не будет светофоров.

В результате время в пути по улице Туполева сократится до 10 минут, а до Новорязанского шоссе — до 15-20 минут.