Реконструкция дороги в Жуковском сократит время в пути до Раменского. Жители уже увидели изменения

В Жуковском полным ходом идет реконструкция улицы Туполева. Уже сейчас жители могут оценить изменения — добираться до Раменского стало проще. Через год движение будет полностью открыто. Тогда время, проведенное в дороге, сократится в пять раз.

Время в дороге сократится

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что после реконструкции дороги жители смогут экономить до 40 минут.

«Важная дорога. Здесь живут полмиллиона человек. Вы знаете, что „Урал-5“ реконструируется очень заметно. Сейчас до МКАД нужно час минимум ехать, после запуска „Урал-5“ — до 20 минут. Люди будут экономить 40 минут. Важно для аэропорта. Хочу попросить строителей ударно продолжать, чтобы через год мы здесь встретились и открыли эту дорогу», — сказал Воробьев.

Он отметил, что заметно, как строители стараются. В частности, установлены шумозащитные краны. Это важный момент, так как дорога будет оживленной.

Городской воздух будет чище

Местный житель Константин рассказал, что дорога очень нужна. По его словам, весь трафик проходил через город, а это сильно загрязняло местные территории. Теперь весь большой транспорт будет проезжать по окраине.

«Это разгружает город, удобнее добираться до ближайших городов, например до Раменского. Можно проехать через город или по окраине через Туполевское шоссе. На общественном транспорте стало удобнее передвигаться, время сократилось в разы», — рассказал Константин.

В обеденный перерыв люди добирались от Жуковского до Раменского 40-60 минут, объяснил мужчина. Сейчас, хотя дорога только строится, все равно стало проще.

Движение запустят в следующем году

Директор проекта компании АО «Стройтрансгаз» Петр Пономарев рассказал, что реализация проекта идет быстрыми темпами. Готовность составляет 52-53%.

«Вынесены коммуникации из зоны строительства тоннеля. Переустроены существующие городские сети. В этом году сделали дублеры, перепустили на них движение, благоустроили, сделали тротуары. Сейчас активно приступили к разработке тоннеля и строительству монолитных конструкций», — рассказал он.

Монолитные работы по строительству тоннеля планируется завершить в июне следующего года. По предварительным данным, движение будет открыто в четвертом квартале 2022 года.

«Ситуация стала получше после того, как мы сделали дублеры и запустили движение по ним. В целом, конечно, есть небольшие затруднения движения», — добавил директор проекта.

Серьезная модернизация

Андрей Воробьев заявил, что дорога подверглась серьезной модернизации. Проведенные работы позволят сократить движение в пять раз.

«Из Жуковского сейчас едут час-полтора. Будут ехать 20 минут. Раменское тоже в пробках стоит. Уже первый этап запуска будет в декабре 2022 года. В 2023 году должно быть завершение. Мы сопровождаем этот проект, оказываем максимальную поддержку. Очень надеюсь, что изменения почувствуют полмиллиона человек», — сказал губернатор.

При этом Воробьев напомнил и про другие масштабные проекты. Например, в Балашихе и Ногинске строится трасса Москва — Казань. Для удобства жителей Мытищ и Королева строят мосты, развязки.

«Поэтому у нас строек много не бывает, регион растет. Прибавляем 80-90 тысяч населения в год. За первое полугодие мы первые по строительству многоквартирных домов и ИЖС. Это значит, что нужны дороги. Чтобы доступны были школы, детские сады, кружки», — подчеркнул глава региона.

Участок протяженностью 2,7 километра от транспортной развязки на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань расширит трассу до шести полос. Это позволит синхронизировать улицу Туполева с ранее построенной дорогой «Подъезд к городу Жуковский» от М-5 «Урал», обеспечить транспортную доступность Национального центра авиастроения и улучшить дорожно-транспортную ситуацию в городе.