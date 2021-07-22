Долгожданная школа и большой ремонт на улице Туполева. Какие перемены придут в Жуковский

Школу на 1,1 тысячи мест построят в 5-м микрорайоне на территории Жуковского. Ее жители очень ждут, и проект уже готов. Остался завершающий этап согласования. Об этом глава округа Юрий Прохоров доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Он озвучил и планы по ремонту домов с дорогами на улице Туполева, созданию новых рабочих мест.

Источник фото: телеканал «360»

Один из самых волнующих жителей вопросов — строительство школы, которая примет 1,1 тысячи ребят.

«По президентскому проекту в 5-м микрорайоне мы начинаем строительство большой школы на 1,1 тысячи мест. Скажите, как готовность на площадке? И на какой стадии находится проект? Проинформированы ли жители?», — спросил Воробьев.

Глава Жуковского поблагодарил правительство Подмосковья за выделенные деньги. Он отметил, что люди действительно ждут школу. Ее построят по президентскому проекту «Образование».

Земельный участок полностью готов, и сделан проект — осталось только согласовать с зоной аэропорта. Я не вижу в этом больших проблем. <…> Сегодня у нас нет второй смены, но классы уже по-максимуму заполнены Юрий Прохоров.

Губернатор Подмосковья попросил главу оповестить жителей о начале стройки и лично контролировать работы на площадке.

«Возьмите сопровождение строительства новой школы на свой контроль, чтобы ни в коем случае не переносили сроки. Мы уже научились строить школы быстро. И я очень рассчитываю, что к 1 сентября 2023 года школа будет построена. Такая задача перед нами стоит», — отметил Воробьев.

Преображение улицы Туполева

В непростой ситуации оказались жители улицы Туполева, вдоль домов которых выполняют реконструкцию и строят подземный тоннель.

«На улице Туполева большой проект модернизации дорожной сети. Здесь активная фаза идет, мы это знаем. И это доставляет неудобства тем, кто живет в Жуковском, Раменском. Но дорога будет современная, безопасная. Прошу вас обратить внимание на все прилегающие к ней территории. Тротуары, велодорожки — все должно соответствовать нашим стандартам», — поручил губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, все дома на улице Туполева требуют капитального ремонта. Несколько лет назад его провели в зданиях № 12, 14 и 16, а в следующем году он коснется фасадов домов № 14 и 16.

Фонд капитального ремонта заключил контракт и на проверку фундамента дома № 10 с последующим ремонтом.

Капитальный ремонт домов на улице Туполева должен быть исполнен. Чтобы все было удобно и радовало глаз Андрей Воробьев.

А глава округа добавил, что пообещал жителям домов на улице Туполева благоустроить дворы после реконструкции дорог.

Рабочие места и инвестиции

В этом году Жуковский привлек 27 налоговых резидентов. Это крупные компании, которые дают рабочие места жителям.

«Что касается инвестиций, я знаю, что новые компании пришли в городской округ. Расскажите, пожалуйста, о создании рабочих мест и об экономическом эффекте», — сказал Воробьев.

Глава округа доложил, что компания «ЖИА КАРГО» за три года вложила 5,2 миллиарда рублей в качестве инвестиций.

Это грузовой терминал — современнейший, построенный по всем мировым стандартам, который создал почти 400 рабочих мест Юрий Прохоров. .

Кроме того, в округ пришла компания «Глобус Сталь». Выпускает она трубы из нержавейки, черного металла. Это еще плюс 200 рабочих мест.

«Прошу вас содержать ваш город в опрятном состоянии. Мы на каждом совещании обсуждаем эти темы. По-прежнему делайте основной упор на ответы жителям, решение проблем, которые их беспокоят», — подытожил Воробьев.