Шумовые полосы появятся на дорогах еще 19 округов Подмосковья

Устанавливать шумовые полосы начали на региональных дорогах Подмосковья. Это поможет повысить безопасность дорожного движения. По сообщению МТДИ, 25 из них уже сделали, это 30% от всех запланированных работ.

Как рассказал глава министерства Алексей Гержик, шумовые полосы привлекают внимание водителей в тех местах, где нужно снизить скорость. Всего в планах — устроить 55 комплектов в 19 округах — перед пешеходными переходами, перекрестками, выездами на автомагистрали.

«Также в рамках комплекса мероприятий по снижению аварийности для предотвращения лобовых столкновений на региональной сети устраиваем катафоты — установили более 2,6 тысячи катафотов в 19 округах, что составляет порядка 35% от запланированного объема», — добавил Гержик.

Шумовые полосы уже нанесли на трех участках М9 — Балтия — Онуфриево — Орешки в Рузе, на дорогах ММК — Гришино — Костино и Яхрома — Ильинское в Дмитрове, на Егорьевском шоссе в Шатуре и Рогачевском шоссе в Талдоме.

В ходе работ также построят 60 километров тротуаров, установят более 100 светофоров и обустроят около 100 километров барьерных ограждений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье уже наполовину выполнило годовой план ремонта дорог.