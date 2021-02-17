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    17 февраля 2021, 10:45

    Штрафы за выгул питомцев без поводка и намордника установят в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Мособлдума разработает законопроект, определяющий штрафы за небезопасный выгул питомцев. Например, за отсутствие у собаки поводка и намордника. Инициативу направят в Госдуму уже весной.

    Штрафы за выгул питомцев без поводка и намордника установят в Подмосковье

    Об этом рассказали во время заседания комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку. Там подчеркнули, что сейчас требования к содержанию домашних питомцев есть, а штрафов нет.

    В результате все это и приводит к несоблюдению правил выгула животных, отметил председатель комитета Сергей Керселян.

    То есть правила есть, но наказать нарушителей невозможно

    Сергей Керселян.

    Новая инициатива подразумевает введение административной ответственности. Это обсудили вместе с Минсельхозпродом, МСУ и прокуратурой Подмосковья.

    «Мы не можем ввести ответственность в областной КоАП, так как субъекты не наделены полномочиями. Но устранять возникший правовой пробел все-таки необходимо», — добавил Керселян.

    В КоАП Подмосковья была административная ответственность за нарушение выгула домашних животных. Штраф составлял от 100 до 1,5 тысячи рублей.

    Но такую статью исключили, когда приняли федеральный закон, снявший полномочия с региона.

    Совместно с профильными министерствами и ведомствами мы разработаем законодательную инициативу

    Сергей Керселян.

    В ней, по словам Керселяна, предусмотрят штрафы за нарушение правил выгула домашних животных.