Штрафы за выгул питомцев без поводка и намордника установят в Подмосковье

Мособлдума разработает законопроект, определяющий штрафы за небезопасный выгул питомцев. Например, за отсутствие у собаки поводка и намордника. Инициативу направят в Госдуму уже весной.

Об этом рассказали во время заседания комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку. Там подчеркнули, что сейчас требования к содержанию домашних питомцев есть, а штрафов нет.

В результате все это и приводит к несоблюдению правил выгула животных, отметил председатель комитета Сергей Керселян.

То есть правила есть, но наказать нарушителей невозможно Сергей Керселян.

Новая инициатива подразумевает введение административной ответственности. Это обсудили вместе с Минсельхозпродом, МСУ и прокуратурой Подмосковья.

«Мы не можем ввести ответственность в областной КоАП, так как субъекты не наделены полномочиями. Но устранять возникший правовой пробел все-таки необходимо», — добавил Керселян.

В КоАП Подмосковья была административная ответственность за нарушение выгула домашних животных. Штраф составлял от 100 до 1,5 тысячи рублей.

Но такую статью исключили, когда приняли федеральный закон, снявший полномочия с региона.

Совместно с профильными министерствами и ведомствами мы разработаем законодательную инициативу Сергей Керселян.

В ней, по словам Керселяна, предусмотрят штрафы за нарушение правил выгула домашних животных.