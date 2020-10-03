Площадки для выгула собак предложили включить в проекты по благоустройству

Территории площадок для выгула собак стоит включать в проекты по благоустройству. Такое предложение озвучили глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и зампред комитета по ЖКХ Павел Качкаев.

Письмо с инициативой они направили главе Министерства строительства Владимиру Якушеву, сообщило РИА «Новости».

«Наличие современных комфортных площадок для выгула домашних животных является неотъемлемым элементом обеспечения комплексного развития современной городской инфраструктуры», — это фрагмент письма.

Выгуливать собак вне специально отведенных для этого мест по закону запрещено. Однако во многих регионах таких площадок мало или нет вовсе, заметили Бурматов и Качкаев. Основной причиной этого они считают «отсутствие достаточного финансирования» на обустройство и содержание этих территорий. Авторы предложения отметили, что финансировать строительство площадок для выгула собак в муниципалитетах нужно из федерального бюджета.

«Просим вас (главу Минстроя — прим. ред.) рекомендовать субъектам РФ и муниципалитетам включать обустройство площадок для выгула домашних животных в проекты благоустройства общественных пространств, реализуемых в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“», — говорится в документе депутатов.

В новом варианте КоАП предлагается ввести штраф за нарушение требований к выгулу домашних животных. Кроме того, с 1 января 2020 года вступило в силу постановление о перечне потенциально опасных собак, выгуливать которых запрещено без намордника и поводка.