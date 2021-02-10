Холод собачий. Как правильно гулять с питомцем в мороз

Трескучие морозы не радуют не только людей, они опасны и для собак. Нормальная температура их тела на пару градусов выше человеческой, поэтому они также чувствительны к переохлаждению и обморожению. Нешуточную опасность для собак представляют и реагенты, которыми городские власти посыпают гололед.

Собаки, конечно, неплохо защищены от мороза шерстью, но не следует забывать, что им нужно обязательно давать обсохнуть. Также очень важно их обильно кормить. Собаки должны нагулять жирок, который сформируется при ежедневной кормежке калорийным кормом. Можно добавить в рацион мясо и субпродукты, которые, как и воду, лучше давать теплыми.

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Зимой нельзя вычесывать их с помощью специальных щеток, чтобы не удалить подшерсток. Заметно теряют волосяной покров ощенившиеся суки. Их выгул лучше сначала обсудить с ветеринаром. Возможно, им лучше пересидеть морозы дома вместе с щенками. Следует свести до минимума прогулки пожилых и хронически больных собак.

После каждой прогулки следует осматривать лапы, чтобы вовремя заметить повреждения подушечек, которые могут высыхать и трескаться. Зимняя обувь собакам не нужна. Природа позаботилась о том, чтобы их конечности не мерзли — в них много кровеносных сосудов, вен и артерий, которые не дают лапам остывать.

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В городах собакам угрожают «соли» и прочие химреагенты, которыми посыпаются тротуары. Эти вещества могут вызвать аллергию и отравление. Поэтому после возвращения домой нужно осмотреть лапы и вымыть их, чтобы собака не успела слизать отраву. Нельзя также позволять животному есть снег, на который могли попасть реагенты.

Хорошо известно, что чем крупнее собака, тем лучше она переносит мороз. Однако, чтобы вовремя понять, что животное переохладилось, надо проверять температуру ее носа, лап, кончика хвоста и паховую область.

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Если все-таки обнаружилось обморожение, по мнению ветеринарного врача Алексея Артемьева, пострадавшее место надо обработать пантенолом и вызвать специалиста. Переохлажденное животное выносить на улицу нельзя.

При морозе -20 градусов, лучше не гулять дольше 15-20 минут. Собак мелких пород на улицу целесообразно не выводить совсем, и для отправления естественных надобностей воспользоваться пеленкой или лотком.

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При малейших признаках перемерзания нужно зайти в теплое и сухое помещение. Согреваться можно только сухим теплом, укутыванием или легким массажем. Нельзя использовать грелки, растирать с раздражающими растворами или горячей водой. Обмороженную часть тела намазать пантенолом и дать слабое обезболивающее вроде анальгина.