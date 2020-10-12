Жители Подмосковья оплатили штрафы на 15 млн рублей за отсутствие защитной маски

Жители Подмосковья, принявшие решение не надевать медицинскую маску в общественном транспорте, отдали на штрафы уже 15 миллионов рублей. Ежедневно за этим смотрят почти 1,5 тысячи инспекторов. Порой пассажиры носят маски с собой, но используют не по назначению.

Например, надевают их только при приближении контролеров — из-за этого количество проверок увеличили.

Ежедневно в области дежурят сотрудники ГИБДД, транспортной полиции и волонтеры. Они смотрят, носят ли жители маски. Это отметила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Мы за весь период работы наложили больше семи тысяч штрафов. Из них сейчас оплачено уже 15 миллионов, а это чуть более 50%. За все время проверили более миллиона пассажиров и водителей Анна Кротова.

По ее словам, постоянный мониторинг пассажиропотока показал, что в автобусах ежедневно проезжают 1,9 миллиона человек, а в электричках — 1,8. И маска — обязательный элемент защиты еще с весны.

За пассажирами наблюдают порядка 980 сотрудников ГИБДД, 290 специалистов транспортной полиции.

«Главное управление внутренних дел помогает нам в автобусах, на железных дорогах и вокзалах, а транспортная полиция — в электричках и аэропортах. Мы так поделили силовиков. ГИБДД оказывает содействие по работе с такси, Росгвардия — железные дороги и автовокзалы», — уточнила Анна Кротова.

Она подчеркнула, что с участием силовых структур проводят 150 рейдов в день. Помогают в этом волонтеры. Они начали работать в Подмосковье, чтобы тоже проверять соблюдение режима.

В общественном транспорте, торговых точках и на предприятиях усилили контроль масочного режима по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Мы уже спросили у всех госпитализированных пациентов, где, предположительно, они могли заразиться коронавирусом. Около 60% говорят о том, что это произошло или в общественном транспорте, или в торговых центрах Андрей Воробьев.

Ранее Воробьев сказал, что главная задача — не допустить вновь введения карантина в Московской области. Для этого надо строго соблюдать все санитарные требования Роспотребнадзора.