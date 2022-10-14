Штаб помощи семьям мобилизованных открыли в Химках | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 18:26 Поделиться Telegram

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Viber Штаб помощи семьям мобилизованных открыли в Химках

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Глава Химок Дмитрий Волошин рассказал о комплексной поддержке семей мобилизованных. Для координации этой работы в округе создан штаб на базе центра «Волонтеры Подмосковья».

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«Мы установили контакты практически с каждой семьей, чьи родные уехали в зону СВО. К каждой прикрепляем куратора от администрации, который доводит до штаба информацию о том, какая помощь необходима», — рассказал глава Химок.

Семьям помогают оформить федеральные и региональные меры поддержки. На местном уровне детей мобилизованных вне очереди принимают в детский сад, зачисляют на бесплатную продленку, спортивные и творческие кружки. Родственникам призванных военнослужащих уменьшают плату за ЖКУ, предоставляют бесплатное питание в школах и колледжах Подмосковья, оформляют кредитные каникулы.

«Сначала казалось, что будет волокита, что надо будет ходить и добиваться, а получилось, что мне самой позвонили и все сделали за меня. Пришлось только прийти и подпись поставить. Все готово» — рассказала химчанка Марина Сазонкина, чей муж отправился в зону СВО.

«Жители хотят оказать поддержку своим героям. В рамках акции „Доброе дело“ мы развернули шесть пунктов приема гуманитарной помощи, где работают волонтеры», — добавил Волошин.

В Химках уже собрали почти полтонны гуманитарного груза — это продукты с длительным сроком хранения, средства гигиены, аптечки, антисептики, сезонная обувь, термобелье и спальные мешки.

Центральный пункт приема работает ежедневно с 9:00 до 18:00 в ресурсном центре на улице 9 Мая, дом 18Б. Также помощь принимают по этим адресам:

📍Старые Химки, улица Московская, дом 21;

📍Подрезково, улица Центральная, дом 1А;

📍Левобережный, улица Совхозная, дом 4;

📍Сходня, улица 7-я Гвардейская дивизия, дом 21;

📍Новые Химки, Юбилейный проспект, дом33/2, подъезд 3.

Горячая линия для семей мобилизованных работает ежедневно с 9:00 до 18:00 по номеру 8 (495)793-09-88.

Подмосковные добровольцы специальной военной операции получили дополнительные комплекты зимних вещей. Их передали на передовую по поручению губернатора Андрея Воробьева. Бойцам направили теплые сапоги, термобелье, аптечки с витаминами.

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