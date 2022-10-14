Добровольцы СВО из Подмосковья получили новые комплекты зимних вещей по поручению Андрея Воробьева | 360°

Важное 14 октября 2022, 17:52 Поделиться Telegram

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Viber Добровольцы СВО из Подмосковья получили новые комплекты зимних вещей по поручению Андрея Воробьева

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Подмосковные добровольцы специальной военной операции получили дополнительные комплекты зимних вещей. Их передали на передовую по поручению губернатора Андрея Воробьева. Бойцам направили теплые сапоги, термобелье, аптечки с витаминами.

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Добровольцы получили партию вещей весом почти четыре тонны. Это более тысячи пар сапог, по 1,5 тысячи футболок, нижнего и термобелья, упаковки с витаминами, аптечки, тысячи пар носков и стелек.

Внимание и забота ребятам, которые нас защищают, — одна из главных наших задач. Мы стараемся обеспечить всем необходимым не только тех, кто сейчас проходит подготовку, но и уже прибывших на передовую Андрей Воробьев.

Кроме того, командир части, в которой добровольцы проходят службу, получил от лица Андрея Воробьева орден «За доблесть и мужество».

«Это не разовая акция. Будем продолжать поддерживать наших бойцов столько, сколько потребуется для выполнения всех задач, поставленных президентом», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

По его словам, качественное снаряжение имеет категорически важное значение. Им полностью обеспечат мобилизованных и добровольцев из Московской области, подчеркнул Андрей Воробьев.

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