Шоу «Бременские музыканты» прошло городских округах Шаховская и Волоколамский

В воскресенье, 1 мая, в городских округах Шаховская и Волоколамский прошло шоу на роликовых коньках «Бременские музыканты». Вход для всех зрителей был свободным. Подготовили сказочное представление знаменитые фигуристы — олимпийская чемпионка Татьяна Навка и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов Петр Чернышев.

«Сегодня 1 мая — открытие летнего сезона во всех парках. И мы решили сделать такие же шоу, как и зимой, но только на роликовых коньках», — сказала министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.

Она также поблагодарила Навку и Чернышева за шоу «Бременские музыканты», которое дальше поедет по всей территории Московской области, отмечено в пресс-релизе пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Оно специально сделано для нашего региона — со своей режиссурой, декорациями, костюмами. Надеюсь, представления будут очень востребованными у жителей. Для нас каждый город важен — маленькая Шаховская это или большой Красногорск. Мы стараемся охватить как можно больше жителей Елена Харламова

«Бременские музыканты» представляют собой продолжение ледовых представлений, которые были организованы в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

В парках, на катках, центральных площадях региона в конце 2021-го и начале 2022-го года проходили шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» и «Белоснежка», Ильи Авербуха «Ледниковый период» и Евгения Плющенко «Щелкунчик». В общей сложности это 35 локаций в 23 городских округах. Посмотреть на ледовые спектакли пришли более 170 тысяч человек. И сделали они это абсолютно бесплатно.

«Спасибо Московской области, губернатору, всем, кто причастен к этому празднику. Чтобы в нашей жизни не происходило, мы всегда должны верить в сказки, в то, что добро победит зло», — сказала Татьяна Навка.

Она добавила, что сегодня зрители увидели премьеру, еще никто не видел эту постановку.

Мы возможно приедем сюда еще, может быть, с новой сказкой на роликах. А зимой — обязательно на коньках Татьяна Навка

Известная сказка братьев Гримм «Бременские музыканты» никогда ранее не ставилась на роликах. Программа идет час и, как признаются зрители, пролетает это время, словно одно мгновение.

«Очень хорошее шоу — красочное, красивое, необычное, неординарное. Деткам сильно понравилось. Яркие, красивые костюмы, отличная игра актеров, они здорово катаются на роликах. Побольше бы таких выступлений», — рассказала после премьеры жительница Шаховской Ирина Тропина.

При поддержке правительства Московской области шоу «Бременские музыканты» можно будет увидеть еще в 20 городских округах.

Понедельник, 2 мая:

15:00 в Солнечногорске. Представление пройдет набережной Сенежа, на улице Безверхова;

19:00 шоу смогут увидеть жители и гости Красногорска. Оно состоится на площади перед ДК «Подмосковье», на улице Ленина, 3.

Вторник, 3 мая:

15:00 в Можайске на площади перед ДС «Багратино», на улице Мира, 15;

19:00 в Наро-Фоминске в Центральном парке на улице Парк Воровского.

Суббота, 7 мая:

15:00 в Дубне на набережной имени Д. И. Менделеева;

19:00 в Сергиевом Посаде в ПКиО «Скитские пруды» на улице Вифанская.

Воскресенье, 8 мая:

15:00 в Королеве на площади перед ЦДК им. М. И. Калинина;

19:00 в Мытищах на площади перед ДК «Яуза» на улице Мира, 2А.

Суббота, 14 мая:

15:00 в Ногинске в Центральном городском парке, на улице Леснова;

19:00 в Балашихе, в микрорайоне Железнодорожный, в Пестовском парке на улице Луговая.

Воскресенье, 15 мая:

15:00 в Люберцах, в парке «Наташинские пруды» на роллердроме, на улице Митрофанова;

19:00 в Одинцове на площади перед администрацией Одинцовского городского округа, на улице Маршала Жукова, 28.

Суббота, 21 мая:

15:00 в Орехово-Зуеве в парке 30-летия Победы, на улице Мадонской;

19:00 в Егорьевске, в парке «200 лет Егорьевску», на улице Майора Удачина.

Воскресенье, 22 мая:

15:00 в Коломне, в конькобежном центре «Коломна» на улице Набарежная реки Коломенки, 7;

19:00 в Зарайске, в центральном парке культуры и отдыха на улице Советской, 28А.

Суббота, 28 мая:

15:00 в Чехове, на площади перед администрацией городского округа Чехов, на Советской площади, 3;

19:00 в Подольске, в ПКиО имени Талалихина, на Рабочей улице, 5Б.

Воскресенье, 29 мая:

15:00 в Домодедове, в ГПКиО «Елочки», на Каширском шоссе, 107;

19:00 в Видном, на площади перед кинотеатром «Искра», на Советском проезде, 2.