Школы Подмосковья примут почти 500 учащихся из Донбасса

В пунктах временного размещения Подмосковья на сегодняшний день проживают 472 школьника из Донбасса. Все они пойдут учиться в школы региона 1 сентября, сообщил начальник областного ГУ МВД Виктор Пауков на заседании регионального правительства с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«Всегда это очень торжественный и радостный, но для правоохранительного блока очень ответственный момент. Должны быть [приняты] все меры безопасности», — сказал губернатор.

Пауков уточнил, что на сегодняшний день в пунктах временного размещения граждан, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, проживают 777 несовершеннолетних.

В школу пойдут 472 из них, в вузы — 30, а в дошкольные учреждения Подмосковья примут 74 ребенка.

«Обеспечим охрану как по прибытию, так и по месту нахождения», — подчеркнул он глава ГУ МВД.

Он добавил, что школы ко Дню знаний осмотрят со служебными собаками. Они проверят здания на наличие взрывных устройств.

Вице-губернатор Ирина Каклюгина на заседании назвала топ-10 лучших школ региона. Вне рейтинга отметили два флагмана образования в Подмосковье – гимназию имени Примакова и физтех-лицей имени Капицы.