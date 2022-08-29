Назван топ-10 лучших школ Подмосковья
Вице-губернатор Каклюгина назвала топ-10 лучших школ Подмосковья
Сфера образования Подмосковья продолжает развиваться, ее флагманами остаются гимназия имени Примакова и физтех-лицей имени Капицы, сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина. Но, как подчеркнула она, не отстают и другие учебные заведения.
Топ-10 лучших школ региона она озвучила на заседании регионального правительства с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
По словам Каклюгиной, в десятку лучших школ из зеленой зоны вошли:
- Лицей № 5 в Долгопрудном;
- Дмитровская гимназия «Логос»;
- Балашихинский лицей;
- Сергиево-Посадская гимназия имени Ольбинского;
- Лицей научно-инженерного профиля в Королеве;
- Гимназия № 16 «Интерес» в Люберцах;
- Школа № 11 в Электростали;
- Долгопрудненская гимназия;
- Гимназия № 17 в Электростали;
- Гимназия № 2 в Раменском.
«Также отдельно, вне рейтинга, мы вынесли два наших флагмана: гимназию имени Примакова и физтех-лицей имени Капицы», — подчеркнула вице-губернатор.
Как отметила Ирина Каклюгина, еще пять школ совершили заметный рывок. Это образовательный центр «Вершина» в Красногорске, школа № 5 в Балашихе, Лесногородская школа в Одинцове, Удельнинская школа № 34 в Раменском и школа № 15 в Жуковском.
«И наш всероссийский рейтинг. На прошлой неделе был опубликован топ-200 школ России. По конкурентоспособности учеников он измеряется. Московская область на втором месте после Москвы по количеству школ, вошедших в этот рейтинг. У нас 26 школ входит в этот рейтинг», — добавила она.
Самые топовые строчки во всероссийском рейтинге, по ее словам, занимает физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном.
Каждый год в Подмосковье оценивают достижения школ. В зеленую зону рейтинга попадают самые эффективные школы, в красную — наоборот. Учителя школ из зеленой зоны будут получать доплаты с сентября.