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    29 августа 2022, 13:18

    Назван топ-10 лучших школ Подмосковья

    Вице-губернатор Каклюгина назвала топ-10 лучших школ Подмосковья

    Александра Перепечаева, Анастасия Аброськина

    Сфера образования Подмосковья продолжает развиваться, ее флагманами остаются гимназия имени Примакова и физтех-лицей имени Капицы, сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина. Но, как подчеркнула она, не отстают и другие учебные заведения.

    Назван топ-10 лучших школ Подмосковья

    Топ-10 лучших школ региона она озвучила на заседании регионального правительства с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

    По словам Каклюгиной, в десятку лучших школ из зеленой зоны вошли:

    1. Лицей № 5 в Долгопрудном;
    2. Дмитровская гимназия «Логос»;
    3. Балашихинский лицей;
    4. Сергиево-Посадская гимназия имени Ольбинского;
    5. Лицей научно-инженерного профиля в Королеве;
    6. Гимназия № 16 «Интерес» в Люберцах;
    7. Школа № 11 в Электростали;
    8. Долгопрудненская гимназия;
    9. Гимназия № 17 в Электростали;
    10. Гимназия № 2 в Раменском.

    «Также отдельно, вне рейтинга, мы вынесли два наших флагмана: гимназию имени Примакова и физтех-лицей имени Капицы», — подчеркнула вице-губернатор.

    Как отметила Ирина Каклюгина, еще пять школ совершили заметный рывок. Это образовательный центр «Вершина» в Красногорске, школа № 5 в Балашихе, Лесногородская школа в Одинцове, Удельнинская школа № 34 в Раменском и школа № 15 в Жуковском.

    Назван топ-10 лучших школ Подмосковья | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «И наш всероссийский рейтинг. На прошлой неделе был опубликован топ-200 школ России. По конкурентоспособности учеников он измеряется. Московская область на втором месте после Москвы по количеству школ, вошедших в этот рейтинг. У нас 26 школ входит в этот рейтинг», — добавила она.

    Самые топовые строчки во всероссийском рейтинге, по ее словам, занимает физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном.

    Каждый год в Подмосковье оценивают достижения школ. В зеленую зону рейтинга попадают самые эффективные школы, в красную — наоборот. Учителя школ из зеленой зоны будут получать доплаты с сентября.