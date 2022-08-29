Губернатор Воробьев поручил обеспечить безопасность школ Подмосковья к 1 сентября

Школы региона готовятся вновь принять учеников 1 сентября. Для безопасности детей здания образовательных учреждений предварительно осмотрят со служебными собаками, а на улицах будут дежурить сотрудники ГИБДД. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства области.

«Всегда ГИБДД активно участвует в этот день. Особенно возле больших школ нужно все готовить заранее. Соответствующую работу прошу провести, время есть. Она всем хорошо знакома», — обратился губернатор к главам округов.

Глава подмосковного ГУ МВД Виктор Пауков добавил, что школы к 1 сентября осмотрят со служебными собаками.

«С завтрашнего дня начинается проверка школ Подмосковья со служебными собаками на предмет обнаружения взрывчатых, взрывных устройств», — сказал он.

Пауков добавил, что в ночь перед 1 сентября школы будут охранять. Это необходимо для того, чтобы не допустить вандализма и других правонарушений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии 46 школ в Подмосковье к 1 сентября после строительства или ремонта. Еще несколько учреждений откроется в регионе позже.