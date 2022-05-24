Школы Лосино-Петровского выпустят в этом году 222 ученика

Последние звонки прозвенели для старшеклассников в Лосино-Петровском. Впереди у выпускников — экзамены и совсем другая жизнь.

«На самом деле — это очень грустный момент. Но в то же время, чувствуешь радость, восторженность. Ты врываешься во взрослую жизнь. С новыми силами, с новым потенциалом, амбициями. Очень много целей в голове, планов на будущую жизнь», — поделилась выпускница Анастасия Буканева.

Теперь, напоминают учителя — все только в руках самих выпускников. Последний звонок — это трогательный момент не только для 11-классников и их родителей, но и, конечно, для преподавателей.

«Это мой первый выпуск. Я с моими ребятами с 5-го класса. И для меня это очень трогательный момент, очень волнительный. Я, наверное, переживаю не меньше их. На самом деле, еле держусь, чтобы не разреветься», — рассказала классный руководитель 11 «Б» класса Мария Москалева.

В этом году в Лосино-Петровском школу заканчивают 222 выпускника.

«Последний звонок — это праздник каждого, потому что каждый это испытал. Это с одной стороны — слезы, прощай, школа, больше не будет уроков. А с другой стороны — расслабляться некогда, надо сдать экзамены. От этого зависит дальнейший путь», — отметила председатель Совета депутатов г. о. Лосино-Петровский Татьяна Голод.

В этот день выпускники порадовали учителей и родителей традиционным вальсом.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников Московской области с последним звонком.