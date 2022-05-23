Более 2 тысяч одиннадцатиклассников выпустятся из школ Балашихи в этом году

В этом году в Балашихе последний звонок услышали более двух тысяч одиннадцатиклассников. Дальше ребят ждут выпускные экзамены. С праздником выпускников поздравил глава городского округа Сергей Юров.

«Важно четко понимать, к чему ты идешь, стремиться к своей цели. От всей души вам этого желаю. Конечно, сегодня большие благодарности вашим учителям, педагогам, которые вложили в вас всю свою душу, свои умения, знания. Я думаю, вы их еще отдельно поздравите. Ну и, конечно, вашим родителям, которые сегодня, я убежден, волнуются больше, чем вы», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В 26-й школе сегодня последний звонок прозвучал для учащихся трех классов — это 77 учеников. По традиции выпускники 26-й оставляют школе не только исписанные парты и разнообразные истории, но и яблони, которые аккуратно высаживают во дворе.

Ранее с последним звонком выпускников поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.