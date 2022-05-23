«Все получится!» Воробьев поздравил выпускников школ Подмосковья с последним звонком

В понедельник для 150 тысяч учеников 9-х и 11-х классов подмосковных школ прозвенит последний звонок. К выпускникам обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Девятиклассники уже наверняка определись — пойдут они в 10-й класс или продолжат учебу в колледже. Но я надеюсь, что для каждого из вас школьные годы оставят только самые добрые воспоминания. Здесь вы дружили, думали, решали самые разные, часто сложные задачи», — отметил глава региона.

Губернатор обратил внимание, что учителя и родители учеников приложили много усилий, чтобы школьники выросли достойными людьми.

«Все эти годы [они] давали понимание того, как важно быть хорошим человеком. Помогать тем, кому тяжело, делать добрые дела, защищать слабых, поддерживать друг друга», — сказал Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья выразил уверенность, что все ребята смогут найти призвание в жизни, выберут ту профессию, в которой у них получится реализовать свой потенциал.

У каждого из вас наверняка есть мечта. Ориентир и профессия, которую вы для себя выбираете. Желаю вам найти такое дело в жизни, которое будете любить всем сердцем. И успех обязательно придет Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Губернатор обратил внимание, что 11-классников ждут еще и вступительные экзамены в высшие учебные заведения. Это сложный и волнительный период для любого абитуриента.

«Желаю вам удачи и везения! Все получится!» — заключил глава Московской области.