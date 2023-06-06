Подмосковье 06 июня 2023, 13:32 Школу в поселке Нагорное под Мытищами построят к 2024 году ООО АКБ «Город».

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Мособлархитектура одобрила облик будущий школы на 1100 мест в Мытищи их. Ее построят в поселке Нагорное в 2024 году.

Как рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко, площадь четырехэтажного здания превысит 23 тысячи квадратных метров. В ней обустроят блоки начальной и основной школы, а также общешкольные помещения.

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На первом этаже здания разместят учебный кабинеты, игровые, спальни, два спортивных зала, мастерские, кабинет кулинарии, обеденный зал, медицинский блог и другие помещения. На втором этаже обустроят лаборантские, кабинет информатики музыки, библиотечный центр с IT-зоной и актовый зал. На третьем этаже будут учебные и профильные кабинеты, на четвертом будут заниматься старшеклассники, а также разместят административные и технические помещения.

Фасад здания выполнят в современном стиле в сочетании темно-серого, коричневого и светло-серого цветов. По словам главного архитектора Подмосковья Александры Кузьминой, в отделке будут использоваться разные текстуры.

«Архитекторы используют различные варианты отделки: клинкерную плитку, металлические кассеты и алюминиевые рейки под дерево, добиваясь разнообразия фасадных решений. Натуральные оттенки колористической палитры дополняют образ комфортного и гостеприимного места, в котором приятно и удобно как учиться, так и общаться», — рассказала она.

На территории обустроят спортивные площадки, проведут озеленение и установят скамейки. У главного входа расположатся парковки для велосипедов и самокатов.

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