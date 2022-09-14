Школу в микрорайоне Восточный построят в Истре до конца 2022 года | 360°

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Школу в микрорайоне Восточный построят в Истре до конца 2022 года

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Строительство школы в микрорайоне Восточный в Истре завершено на 78%. Ее планируют сдать досрочно — до конца этого года. Об этом сообщили в Минстройкомплексе Подмосковья.

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Над строительством школы трудятся 120 человек и восемь единиц техники. Они приступили к устройству отопления, вентиляции и других сетей, продолжают работы над фасадом и отделкой, а также ведут благоустройство территории. В школе смогут учиться 825 человек.

В здании обустроят учебные классы, лаборатории, библиотеку с IT-зоной, спортивный и актовый залы, столовую и другие помещения. На территории появятся спортивная и игровая зоны, а также места отдыха и проведения мероприятий.

Ранее Андрей Воробьев посетил новый стадион в Мытищах. Он стал первым в микрорайоне, где проживают 25 тысяч человек.

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Истра

Строительство

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