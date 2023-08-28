Подмосковье 28 августа 2023, 17:28 Школу с кулинарными мастерскими построили в ЖК «Мечта» в Дмитрове Главгосстройнадзор МО

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Школу на 550 мест откроют в селе Озерецкое в Дмитрове. Готовность объекта составила 100%, рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Как рассказали в ведомстве, площадь здания превысила 11 тысяч квадратных метров. Обучение будет проходить в одну смену с возможностью посещения художественных и спортивных кружков. Специальные мастерские обустроили для занятий информатикой, иностранными языками, трудом, кулинарным искусством и техническим конструированием. Кроме того, четыре кабинета оборудуют современной мультимедийной техникой.

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Школу построили на территории жилого комплекса «Мечта».

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