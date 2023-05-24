Подмосковье 24 мая 2023, 17:22 Школу №3 в деревне Саввино откроют после капремонта в сентябре фото минстроя мо

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Школу № 3 капитально отремонтируют в селе Саввино под Егорьевском к сентябрю. Готовность работ составила 40%.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, школа была построена в 1964 году, ее площадь составляет 1375 квадратных метров. В учреждении учится около 200 детей.

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«Сейчас на объекте 36 рабочих, которые завершили демонтаж внутренних конструкций. Сейчас ведутся кровельные и фасадные работы, штукатурка стен, электромонтажные работы, монтаж слаботочных сетей, оконных блоков. Работы по капитальному ремонту здания школы завершены на 40%», — добавили в ведомстве

В здании полностью заменят коммуникации, двери, отремонтируют стены и полы, а территорию благоустроят. В школе появится новая сантехника, мебель и оборудование.

Открыть учреждение после ремонта планируют 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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