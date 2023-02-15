Подмосковье 15 февраля 2023, 10:53 Школу № 2 в Можайске капитально отремонтируют к сентябрю

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Капитальный ремонт школы № 2 начался в Можайске. Работы проверил глава округа Денис Мордвинцев вместе с родителями и учителями.

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Здание школы было построено 68 лет назад и с тех про ни разу не ремонтировалось капитально. Теперь там обновят стены, потолки и полы, заменят коммуникации, окна, двери и фасад.

«В этой школе учились мои родители, училась я и теперь учатся мои дети. Когда узнали, что школа будет обновлена, очень обрадовались. Давно пора было это сделать. Уверена, что у детей появится еще больший стимул идти на занятия», — сказала мама одного из учеников Светлана Смирнова.

По словам исполнительного директора подрядной организации Шарабудина Кайсарова, сейчас на объекте трудятся 38 человек и две единицы техники. Открыть учреждение планируют к 1 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве школы на 2200 мест в ЖК «Гусарская баллада». Она также откроет свои двери к началу нового учебного года.

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