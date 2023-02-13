Подмосковье 13 февраля 2023, 12:26 Школу в ЖК «Гусарская баллада» откроют к 1 сентября — Воробьев Губернатор Воробьев рассказал о строительстве школы на 2200 мест в ЖК «Гусарская баллада» Пресс-служба губернатора Московской области

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Жилой комплекс «Гусарская баллада» в Одинцове получит новую школу к 1 сентября. В нее смогут пойти 2200 детей. На территории построят открытый стадион и игровые комплексы. Об этом на заседании правительства рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Сейчас строительная готовность школы составляет 53,4%. Полностью работы планируют завершить в августе этого года.

Порядка 2,5 тысячи детей будут ходит в школу. Там все будет с иголочки, по последнему слову техники — кабинеты, спортивные залы. Андей Воробьев

На объекте трудятся около 135 человек и шесть единиц техники. Сейчас там выкладывают стены, монтируют окна и коммуникации. Все работы ведут по графику. В школе создадут условия для занятий спортом и творчеством, она станет самым большим образовательным центром в регионе, добавил Воробьев.

Ранее губернатор рассказал о строительстве школы и детского сада в Павшинской Пойме. Ее планируют сдать на год раньше планируемого срока.

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