13 февраля 2023, 12:26
Школу в ЖК «Гусарская баллада» откроют к 1 сентября — Воробьев
Губернатор Воробьев рассказал о строительстве школы на 2200 мест в ЖК «Гусарская баллада»
Жилой комплекс «Гусарская баллада» в Одинцове получит новую школу к 1 сентября. В нее смогут пойти 2200 детей. На территории построят открытый стадион и игровые комплексы. Об этом на заседании правительства рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Сейчас строительная готовность школы составляет 53,4%. Полностью работы планируют завершить в августе этого года.
Порядка 2,5 тысячи детей будут ходит в школу. Там все будет с иголочки, по последнему слову техники — кабинеты, спортивные залы.
Андей Воробьев
На объекте трудятся около 135 человек и шесть единиц техники. Сейчас там выкладывают стены, монтируют окна и коммуникации. Все работы ведут по графику. В школе создадут условия для занятий спортом и творчеством, она станет самым большим образовательным центром в регионе, добавил Воробьев.
Ранее губернатор рассказал о строительстве школы и детского сада в Павшинской Пойме. Ее планируют сдать на год раньше планируемого срока.
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Одинцово
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Строительство
Андрей Воробьев
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