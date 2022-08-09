Школу на улице Победы в Подольске построят в 2024 году

Конкурс на строительство школы на улице Победы в Подольске объявили в Подмосковье. Ее откроют в 2024 году. Об этом рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

«Объявлен конкурс на строительно-монтажные работы школы на 1100 мест в городском округе Подольск», — сообщила Волкова.

Учреждение появится на улице Победы в микрорайоне Климовск. Его построят по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на средства федерального, областного и муниципального бюджетов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии еще 15 школ в Подмосковье 1 сентября.