Воробьев рассказал об открытии новых школ и детских садов к 1 сентября

К новому учебному году в Подмосковье откроется 15 новых школ, в течение года — 25. Крупные объекты в Павловском Посаде, Опалихе и Лобне запустят после капремонта. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы уделяем системе образования особо большое внимание. В этом году у нас 1 020 000 учеников пойдут в школы. Для этого они должны быть готовы — и те, которые работают традиционно, и, конечно, новые», — сказал губернатор Подмосковья.

К 1 сентября откроют 15 школ, а до конца года — 25. Из них 10 заработают на бюджетной основе, а пять — на внебюджетной. Кроме того, в Подмосковье реализуют большую программу капремонта объектов образования, отметил губернатор.

Очень важно, чтобы все 65-66 школ были отремонтированы к 1 сентября, какие-то будут запущены после первой четверти, потому что работа по капительному ремонту тоже требует особого внимательного подхода Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Он перечислил несколько самых крупных объектов. Так, в Павловском Посаде откроют школу на 1100 мест, в Опалихе — на 825 мест, в Лобне — на 400 мест. В физтех-лицее появится новый кампус для начальной школы. Кроме того, уже к осени в Подмосковье откроют ряд детских садов, отметил губернатор.

«Детские сады у нас также к 1 сентября будут открыты в Балашихе, Мытищах, Подольске. Это территории, где запрос на дошкольное образование также очень высок», — сказал губернатор.