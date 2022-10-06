Школу на 1675 мест построят в деревне Сапроново в Ленинском округе | 360°

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Школу на 1675 мест построят в деревне Сапроново в Ленинском округе

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06 октября 2022, 11:01

Школу на 1675 мест построят в деревне Сапроново в Ленинском округе

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Новая школа появится в деревне Сапроново Ленинского округа. В ней смогут учиться 1675 детей. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

По проекту в здании обустроят атриум, учебные кабинеты оснастят современным оборудованием, создадут библиотеку с выходом на внутренний двор, а также спортивный зал и зону отдыха. Учреждение построят в ЖК «Первый Квартал».

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«Развитие социальной инфраструктуры при строительстве новых микрорайонов — одна из главных задач. Проект современной школы увеличенной мощности будет отличным решением для смежной территории двух застройщиков», — отметила глава министерства Инна Федотова.

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Строительство стало возможно благодаря соглашению между ГК «3-Red» и ГК «Брусника».

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

Школы

Строительство

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