Подмосковье 24 ноября 2022, 14:40 Школу на 1,1 тысячи мест достроили в микрорайоне Ольгино в Балашихе

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Строительство школы завершилось в микрорайоне Ольгино в Балашихе. В нее смогут ходить 1100 человек, сообщили в Минстрое Подмосковья.

Глава министерства Владимир Локтев рассказал, что школа получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Ее построили за 13 месяцев.

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Учреждение разделили на блоки для начальной, средней и старшей школы. Внутри обустроили классы для изучения медицины, технологий и IT, а также лаборатории, мастерские, спортивные и актовые залы, библиотеку, столовую и другие помещения.

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На территории построили стадион с беговыми дорожками, детские и спортивные площадки, а также места отдыха и проведения мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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