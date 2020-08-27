27 августа 2020, 20:50
Школьные лагеря Подмосковья завершили свою работу
В Подмосковье завершилась работа школьных лагерей, досуговых площадок и трудовых отрядов, которые функционировали на базе образовательных учреждений. Там отдохнуло свыше 50 тысяч детей, рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
По словам министра, всего в период летней оздоровительной кампании в Московской области работало 422 лагеря с дневным пребыванием, 393 трудовых отряда, а также 208 досуговых площадок.
«В лагерях работало более 5 тысяч педагогов и свыше 390 вожатых. Мы сделали все, чтобы ребята чувствовали себя там комфортно и были в безопасности — в учреждениях регулярно производилась обработка помещений и контроль состояния детей», — отметила Ирина Каклюгина.
Также на базе организаций допобразования в рамках реализации проекта «Подмосковное лето — 2020» в режиме онлайн функционировало 185 досуговых площадок в режиме онлайн с охватом более 320 тысяч человек.