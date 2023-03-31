Подмосковье 31 марта 2023, 22:21 Школьница из Солнечногорска нашла метод борьбы с раком и альцгеймером

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17-летняя школьница из Солнечногорска исследует уникальные свойства ананаса, которые способны перевернуть мир и помочь тысячам, а может, и миллионам людей. Сейчас Яна Костикова поступила в Сеченовский предуниверсарий — учебное заведение для старшеклассников, которые планируют связать свою жизнь с медициной или наукой, и начала разрабатывать личный проект.

«Мы предположили, что будет интересно смотреть не на мякоть ананаса, по которой имеются данные, а именно то, что остается и выбрасывается», — рассказала заведующая кафедры химии Института фармации им. А. П. Нелюбина Сеченовского университета Ольга Нестерова.

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В ходе исследования Яна вместе с научным руководителем определили, что самыми ценными свойствами обладают именно кожура и листья ананаса. В них содержится аминокислота цистеин — точка отсчета открытия девушки. На протяжении полутора лет она представляла свой проект на различных конференциях и конкурсах, но увы, особенного отклика от научного сообщества не получала, пока не сформулировала ключевую гипотезу — именно эта аминокислота может влиять на апоптоз.

«Апоптоз — проще говоря, это програмированная клеточная гибель, то есть сигнал от организма, который заставляет клетку умирать, и, как известно, такие нейродегенеративные заболевания, как болезнь альцгеймера, славятся избыточностью этого апоптоза. Я же своей методикой планирую в принципе управлять этим процессом, то есть воздействовать на него различными веществами», — сказала воспитанница ресурсного центра «Медицинский Сеченовский предуниверсарий» Яна Костикова.

Вещества, содержащиеся в кожуре и листьях, могут затормозить клеточную гибель и предотвратить дальнейшее развитие ряда серьезных заболеваний. Сейчас эта вероятность проверяется при помощи электрофореза. Процесс не быстрый, но если гипотеза окажется верной, то 17-летняя ученая сможет ее запатентовать. Кстати, она далеко не единственная, кто с юных лет приходит к уникальным и инновационным выводам. Только в ее учебном заведении за семь лет его существования было уже три подобных примера.

«Мы стараемся дать азы науки, то есть научить ребят работать с научной литературой, делать эксперименты, защищать свою работу, публично защищать, чтобы они выступали на конференциях, чтобы они публиковали свои статьи», — рассказала директор ресурсного центра «Медицинский Сеченовский предуниверсарий» Наталья Бирюкова.

Этой зимой на главном конкурсе Сеченовского университета Яна одержала победу и получила в качестве приза возможность трудоустройства. Но сначала ей нужно поступить в сам вуз. Сейчас девушка, как и все подростки, готовится к ЕГЭ, но за его результат не переживает, ведь главная цель в ее жизни не получать высокие баллы за работу, а в корне изменить весь научный мир.

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