Подмосковье 07 марта 2023, 17:36 Школьники Подмосковья рассказали губернатору Воробьеву о планах на будущее Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о приоритетах при строительстве школ в регионе

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При строительстве новых школ или капитальном ремонте старых власти Московской области стараются качественно «наполнить» образовательные учреждения, написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев. Глава региона пообщался с учениками из новой школы. Они рассказали ему, что учиться стало комфортнее.

«Когда мы строим новые школы или капитально ремонтируем старые, наша задача — сделать не только красивую „обложку“, но и качественное наполнение», — отметил Андрей Воробьев.

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Он добавил, что особое внимание власти уделяют оснащению образовательных учреждений. Туда поставляют современные компьютеры, новую мебель, организовывают места отдыха, спортивные залы и лаборантские помещения.

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Губернатор Московской области пообщался с учениками одной из новых школ. Учащаяся восьмого класса рассказала, что в учреждении появились места для отдыха на переменах, большая столовая, учеников теперь кормят вкусной едой. Андрей Воробьев поинтересовался у девушки, где она планирует учиться дальше. Она ответила, что сначала поступит в 10-й класс, а потом в Московский физико-технический институт.

«Ух, какая молодец!» — похвалил ее губернатор.

По словам главы региона, к началу нового учебного года в Подмосковье откроют 20 новых школ и 11 детских садов. Воробьев напомнил, что большую программу строительства выполняют инвесторы.