Подмосковье 16 мая 2023, 10:08 Школьников пригласили на флешмоб «Подмосковье читает Пушкина»

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Прием заявок на ежегодный региональных флешмоб «Подмосковье читает Пушкина» стартовал. Его проведет ресурсный центр по русскому языку Академии социального образования.

Как рассказали в Минобразовании области, заявки будут принимать до 25 мая по ссылке.

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Участники должны снять видеоролик выступления с прочтением фрагмента произведения Александра Пушкина. На флешмоб пригласили учащихся с пятого по седьмой и с восьмого по 11-й классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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