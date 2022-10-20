Уроки о безопасном поведении в интернете пройдут в школах Подмосковья | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 11:54 Уроки о безопасном поведении в интернете пройдут в школах Подмосковья

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Уроки цифровой гигиены пройдут в школах Подмосковья. Детей обучат правильному поведению в интернете в рамках всероссийского проекта, рассказали в Мингосуправлении региона.

Проект «Цифровая гигиена детей и подростков» обучит детей противостоять интернет-угрозам, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. По ее мнению, негативные материалы могу сильно повлиять на них.

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«Благодаря интернету мы общаемся на расстоянии и получаем много полезной информации. В то же время в Сети достаточно непроверенного, фейкового и опасного контента, а также можно попасться на уловки мошенников», — отметила она.

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Узнать подробнее о проекте можно на платформе «Россия — страна возможностей». Там указано, куда обратиться, если ребенок столкнулся с проблемами в интернете и как фильтровать информацию в Сети.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.