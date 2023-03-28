Подмосковье 28 марта 2023, 15:52 Школьники Подмосковья выиграли 22 награды на Всероссийской олимпиаде по иностранным языкам Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Школьники из 15 округов Подмосковья выиграли 22 награды на Всероссийской олимпиаде по испанскому, китайскому и итальянскому языкам. Команда Московской области завоевала 21 диплом призеров и один — победителя.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина подчеркнула, что олимпиада проводится региональным образовательным центром «Взлет». Она также поблагодарила и поздравила педагогов, которые работали с ребятами.

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Всего в практическом туре олимпиады приняли участие 22 учащихся с седьмого по 11-й класс из Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников с победами на международной олимпиаде по физике. Учащиеся физтех-лицея имени Капицы в составе сборной завоевали шесть медалей в Бухаресте.

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