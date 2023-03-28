28 марта 2023, 15:52
Школьники Подмосковья выиграли 22 награды на Всероссийской олимпиаде по иностранным языкам
Школьники из 15 округов Подмосковья выиграли 22 награды на Всероссийской олимпиаде по испанскому, китайскому и итальянскому языкам. Команда Московской области завоевала 21 диплом призеров и один — победителя.
Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина подчеркнула, что олимпиада проводится региональным образовательным центром «Взлет». Она также поблагодарила и поздравила педагогов, которые работали с ребятами.
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Всего в практическом туре олимпиады приняли участие 22 учащихся с седьмого по 11-й класс из Московской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников с победами на международной олимпиаде по физике. Учащиеся физтех-лицея имени Капицы в составе сборной завоевали шесть медалей в Бухаресте.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школьники
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