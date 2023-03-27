Важное 27 марта 2023, 16:51 «Сомнений нет». Губернатор поздравил школьников Подмосковья с победами на международной олимпиаде Воробьев поздравил школьников Подмосковья с победами на международной олимпиаде по физике

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Подмосковный физтех-лицей имени Капицы в очередной раз подтвердил звание одной из лучших школ России. Его ученики выиграли шесть медалей на международной олимпиаде по физике. Губернатор Андрей Воробьев поздравил ребят, пожелав им новых побед.

«Наши школьники в составе сборной России взяли шесть медалей на международной олимпиаде по физике Romanian master of physics!», — написал Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

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Бронзовую медаль российской сборной принес Алексей Душанин, а серебряные — Александр Ившин, Александр Ершов, Всеволод Доля, Даниил Гаврилов и Роман Бурцев.

Поздравляю ребят. Желаю им новых побед. Впереди их ждет Азиатская физическая олимпиада. Сомнений нет — они справятся. Андрей Воробьев

В декабре ученики Физтех-лицея имени Капицы выиграли 34 медали на олимпиаде по экспериментальной физике в Белоруссии. Они привезли домой 15 золотых и 10 серебряных наград. Андрей Воробьев подарил школе новый автобус.

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