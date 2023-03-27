27 марта 2023, 12:57
Школьники из Долгопрудного завоевали 6 медалей на международной олимпиаде по физике в Бухаресте
Учащиеся физтех-лицея имени Капицы приняли участие в международной олимпиаде по физике в составе сборной России. Подмосковным школьникам удалось добыть для команды шесть медалей.
В Министерстве образования Московской области сообщили, что ребята завоевали пять серебряных и одну бронзовую медали на олимпиаде школьников по физике Romanian Master of Physics. Событие уже девять лет подряд проходит в Бухаресте.
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Уже в мае школьников из Долгопрудного ждет Азиатская физическая олимпиада, которая пройдет в Монголии.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
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