Подмосковье 27 марта 2023, 12:57 Школьники из Долгопрудного завоевали 6 медалей на международной олимпиаде по физике в Бухаресте Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Учащиеся физтех-лицея имени Капицы приняли участие в международной олимпиаде по физике в составе сборной России. Подмосковным школьникам удалось добыть для команды шесть медалей.

В Министерстве образования Московской области сообщили, что ребята завоевали пять серебряных и одну бронзовую медали на олимпиаде школьников по физике Romanian Master of Physics. Событие уже девять лет подряд проходит в Бухаресте.

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Уже в мае школьников из Долгопрудного ждет Азиатская физическая олимпиада, которая пройдет в Монголии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.