Подмосковье 28 марта 2023, 10:06 Школьники Подмосковья выиграли 14 наград на Всероссийской олимпиаде по экономике Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Сборная Московской области завоевала еще 14 наград на Всероссийской олимпиаде школьников. На этот раз копилку команды пополнили участники тура по экономике.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что на заключительном этапе олимпиады школьников по экономике ребята получили 14 дипломов. Это трое победителей и 11 призеров.

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В Министерстве образования Подмосковья уточнили, что лучшие результаты показали ребята из Одинцова, Долгопрудного, Ступины и Дубны. В копилке сборной уже 46 дипломов Всероссийской олимпиады по разным предметам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников с победами на международной олимпиаде по физике. Учащиеся физтех-лицея имени Капицы в составе сборной завоевали шесть медалей в Бухаресте.