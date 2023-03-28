28 марта 2023, 10:06
Школьники Подмосковья выиграли 14 наград на Всероссийской олимпиаде по экономике
Сборная Московской области завоевала еще 14 наград на Всероссийской олимпиаде школьников. На этот раз копилку команды пополнили участники тура по экономике.
Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что на заключительном этапе олимпиады школьников по экономике ребята получили 14 дипломов. Это трое победителей и 11 призеров.
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В Министерстве образования Подмосковья уточнили, что лучшие результаты показали ребята из Одинцова, Долгопрудного, Ступины и Дубны. В копилке сборной уже 46 дипломов Всероссийской олимпиады по разным предметам.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников с победами на международной олимпиаде по физике. Учащиеся физтех-лицея имени Капицы в составе сборной завоевали шесть медалей в Бухаресте.
Награды
Школьники
Минобразования Подмосковья
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