Школьники из Подмосковья вышли в полуфинал всероссийского конкурса цифровых практик | 360°

28 октября 2022, 09:44
Школьники из Подмосковья вышли в полуфинал всероссийского конкурса цифровых практик
Двое учеников из Подмосковья вышли в полуфинал конкурса «Лучшие цифровые практики в школьном образовании». Артем Смирнов и Алиса Калиновская могут получить звание «Лучший цифровой ученик». Об этом сообщили в Мингосуправления региона.
На конкурс было подано свыше 300 заявок, из которых отобрали всего 21. Школьникам из Подмосковья пожелала удачи глава министерства Надежда Куртяник.
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«Ребята из Подмосковья проявляют интерес к цифровым технологиям и инновациям. Неслучайно двое учеников наших школ вышли в полуфинал всероссийского конкурса. Теперь им нужно защитить творческую работу», — рассказала она.
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Чтобы попасть в полуфинал, ребята подготовили презентации о цифровых инструментах в обучении. Работы оценивали по нескольким критериям, среди которых соответствие теме, разнообразие предложенных решений, оригинальность подходов и другое. Теперь им предстоит защитить свои работы перед экспертами в онлайн-формате.
Победители конкурса получат ценные призы: планшеты, умные колонки, подписки на образовательные сервисы и многое другое.
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