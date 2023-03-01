Подмосковье 01 марта 2023, 12:36 Школьники из Подмосковья вышли в финал Национальной технологической олимпиады

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Команда школы № 27 из Химок принимает участие в финале Национальной технологической олимпиады во Владивостоке. Об этом сообщили в Минобразования Подмосковья.

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Участники олимпиады могут изучить бесплатные материалы и курсы, посещать вебинары и познакомиться с экспертами отрасли. Это главное событие для школьников и студентов, которые увлекаются современными технологиями, отметили в министерстве. На нем они могут узнать больше об искусственном интеллекте, автоматизации бизнес-процессов и многом другом.

Олимпиаду проводят в России с 2015 года при координации Министерства науки и высшего образования России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве школы на 2200 мест в ЖК «Гусарская баллада». Там также откроют детские сады и поликлинику.

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