Подмосковье 24 июля 2023, 11:56 Школьники из Подмосковья стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена» Пресс-служба Министерства образования МО

Читать 360tv в

Финал всероссийского конкурса «Большая перемена» состоялся в международном детском центре «Артек». В нем поучаствовали 25 школьников из Подмосковья.

Как рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, в финал вышли 25 учеников пятых-седьмых классов из Подмосковья. Конкурс продлился четыре дня и объединил 700 участников со всей России.

Реклама

Победителями стали 12 школьников из Подмосковья, еще 13 заняли призовые места. Лучшие участники отправится в путешествие из Санкт-Петербурга во Владивосток этой осенью. Туда поедут 300 человек — они увидят Уральские горы, Карелию, озеро Байкал и космодром Восточный, а также поучаствуют в культурной программе «Большой перемены».

«После завершения конкурса все победители и призеры остались отдыхать на восьмой смене в „Артеке“», — добавила Ирина Каклюгина.

Ранее губернатор поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».