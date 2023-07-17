Подмосковье 17 июля 2023, 13:10 Задача Подмосковья — поддержать в реализации идей. Губернатор поздравил физиков-олимпиадников в Токио Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил физтех-лицей с победой учеников в Токио Пресс-служба губернатора Московской области

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Учащиеся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы завоевали золотые медали 53-й Международной физической олимпиады школьников в Токио. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил их и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

«Приятное событие. Наши ребята, пять физиков, поехали в Токио в этом году. Трое из них — ученики Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, который является абсолютным рекордсменом по количеству призов, медалей», — сказал он.

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Губернатор добавил, что такие успехи стали возможными благодаря хорошей работе педагогов и тесной интеграции образовательного процесса с университетом.

«Наша задача — поздравить ребят и обеспечить поддержку в том, чтобы они реализовывали прикладные, интересные, полезные для развития нашей страны идеи», — поручил Андрей Воробьев.

Пятеро россиян получили золотые медали 53-й Международной физической олимпиады школьников (IPhO), которая прошла в Токио с участием старшеклассников из 80 стран. Трое победителей — из Долгопрудного, двое других — из Москвы.